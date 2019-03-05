В Челябинской области будут судить дилеров, пойманных с пятью тысячами доз «синтетики»

В Челябинской области перед судом предстанут сбытчики синтетического наркотика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, сотрудники следственного подразделения линейного отдела полиции на станции Златоуст завершили расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении распространителей синтетических наркотиков.

В марте прошлого года оперативникам ЛОП на станции Златоуст поступила информация о том, что на территории нескольких городов Челябинской области неизвестные занимаются сбытом синтетических наркотиков бесконтактным способом – путем «закладок».

15 марта 2018 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 29-летний житель города Миасс. В ходе обыска в квартире подозреваемого сотрудники транспортной полиции обнаружили более 4 тысяч готовых к продаже фольгированных свертков. Внутри каждого находился полимерный пакетик с порошкообразным веществом. Также в ходе обыска были обнаружены весы, банковские карты и сим-карты для телефонов. В дальнейшем мужчина добровольно назвал место тайника, в котором находилось еще 989 готовых доз наркотика. Исследование показало, что весь изъятый порошок является синтетическим наркотиком N-метилэфедрон.

В этот же день транспортными полицейскими были задержаны еще двое участников преступной группы, ими оказались уроженцы поселка Кундравы (Челябинская область), 1975 и 1995 годов рождения. В ходе осмотра автомобиля, принадлежащего 42-летнему водителю, в подлокотнике был обнаружен спичечный коробок, внутри которого находился полимерный пакетик с аналогичным порошком. Следствием установлено, что именно они занимались распространением наркотических средств, делая тайники с «закладками» в Миассе, Кыштыме и Сатке. На территории этих городов был обнаружен 31 тайник с синтетическим наркотиком. Общая масса наркотиков, изъятых сотрудниками полиции, составила свыше 500 граммов.

В отношении злоумышленников следователями ЛОП на станции Златоуст возбуждено 36 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере), частью 3 статьи 30 пункта «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере), пунктом «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в крупном размере).

В ходе расследования собрано достаточно доказательств, изобличающих подозреваемых в совершении данных преступлений. В настоящее время 33 тома уголовного дела направлены в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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