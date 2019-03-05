«В мусор не выбрасывать!» Россельхознадзор потребовал усилить контроль за утилизацией пищевых продуктов с истекшим сроком годности

Россельхознадзор потребовал усилить контроль за утилизацией в магазинах пищевых продуктов с истекшим сроком годности. Напомним, выбрасывать в мусор просроченные продукты запрещено Техническим регламентом Таможенного союза, принятым в 2011 году. Однако зачастую руководство торговых точек предпочитает не «заморачиваться» с этой проблемой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по Интернету разлетелись фотографии, на которых челябинские пенсионеры роются в мусорных баках, выуживая продукты с истекшим сроком годности, выброшенные соседним магазином.

«В Управление Россельхознадзора по Челябинской области также поступают обращения граждан о случаях обнаружения пищевой продукции с истекшим сроком годности в мусорных баках, –сообщили в ведомстве. – Напоминаем, что некачественная пищевая продукция или пищевая продукция с истекшим сроком годности до ее утилизации должна направляться на хранение, условия осуществления которого исключают возможность несанкционированного доступа к ней, и подлежит учету.

Вынос пищевой продукции с истекшим сроком годности в места общей доступности попадает под статьи 10.8 и 14.43 КоАП РФ и наказывается штрафами до 700 тысяч рублей».

В идеале торговая сеть должна заключить договор с компанией, занимающейся утилизацией отходов. В таком случае, товары с полки снимаются заранее и отправляются на переработку. А для того, чтобы оставалось как можно меньше непроданных товаров, менеджеры делают заказы, анализируя все факторы и риски, и заказывают столько товаров, сколько необходимо для успешной реализации.

В реальности продукты держатся на полках до последнего, а иногда и после срока годности. В основном, этим грешат магазины эконом-класса и мелкие торговые точки.

В среднем, в России ежегодно выбрасывается (и из магазинов, и из домашних холодильников) 56 кг продуктов питания на душу населения. Это в 2 раза меньше, чем в США, но в 5 – 10 раз больше, чем в Африке или Юго-Восточной Азии.

Челябинск, Павел Зварзин

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