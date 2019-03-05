Южноуралец, убивший таксиста на трассе, отправится в колонию

Пассажир, расправившийся с таксистом на южноуральтской трассе, получил 8,5 лет «строгача».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Каслинский городской суд признал 20-летнего жителя района виновным в убийстве и угоне автомобиля.

В суде установлено, что в сентябре 2018 года в днем молодой человек попросил водиля такси довезти его из Каслей в село Багаряк. По пути следования, во время остановки, мужчины решили побаловать себя спиртным. Во время пьянки между ними вспыхнула ссора, переросшая в драку. Молодой человек нанес таксисту множество ударов по голове и телу, после чего задушил его.

Труп мужчины южноуралец спрятал в овраге и уехал на его автомобиле.

Суд приговорил каслинца к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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