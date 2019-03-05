На AliExpress начали продавать россиянам автомобили

Жители России смогут покупать автомобили на AliExpress: известная площадка объявила о начали онлайн-продаж китайского бренда Chery.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальный магазин производителя открылся на AliExpress сегодня, 5 марта. Приобрести можно не только автомобили, но и комплектующие, а также аксессуары. На первом этапе продаваться будет продукция, собранная в Китае, затем планируется локализовать сборку в России, отмечает «Коммесрант».

В дальнейшем список автобрендов, реализуемых онлайн, будет расширен.

По данным агентства «Автостат», доля китайских автомобилей в общем объеме продаж в России по итогам 2018 года составила около 2%. Наибольшим спросом пользуются модели производителя Lifan, на третьем месте – Chery Tiggo. Именно этот кроссовер и начнут продавать первым на AliExpress.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 05.03.19

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