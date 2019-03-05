«Тайное» общество: журналистам пришлось прорываться на «круглый стол» ОПЧО

Общественная палата Челябинской области в очередной раз продемонстрировала стремление к максимальной закрытости при обсуждении острейших проблем региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в здании правительства Челябинской области состоялся «круглый стол» по вопросу эффективности противоклещевой обработки, а также обработки против клопов, мышей и крыс. В пригласительном пресс-релизе Общественная палата Челябинской области заявила об острой проблеме, возникшей вокруг дезинфекционной деятельности в регионе, катастрофическом демпинге с соответствующим (возможным) падением качества услуг. Казалось бы, учреждение, призванное аккумулировать общественное мнение, призвано также привлечь к освещению актуальных проблем наибольшее количество СМИ.

Однако, по всей видимости, в общественной палате именно Южного Урала (возглавляемой, к слову, руководителем правительственного медиахолдинга Олегом Дубровиным) не считают, что к проблемным темам необходимо привлекать внимание южноуральцев. И, возможно, именно поэтому решили провести «круглый стол» в «цитадели» областного правительства.

Дело в том, что областные чиновники жутко боятся несанкционированных посещений жителей, интересы которых они (как бы) защищают и реализуют. А потому попасть в административное здание не так просто. Даже журналистам, имеющим, согласно закону о прессе, право на освещение всех проходящих под эгидой регионального правительства мероприятий.

Одно время сотрудникам пресс-службы регионального кабмина даже дали задание выучить в лицо всех журналистов, претендующих на посещение резиденции губернатора и здания правительства. Руководителю службы охраны, видимо, было невдомек, что одно издание может посылать в правительство разных сотрудников, появляться новые корреспонденты и проч.

Мало того, не учли в службе охраны и такие замечательные ситуации, когда на базе правительственного здания свои мероприятия проводят иные учреждения. Например, Общественная палата Челябинской области. Впрочем, еще недавно на мероприятия ОПЧО проход в здание правительства был вполне себе свободным. Что производило странное впечатление. Особенно в дни, когда на Цвиллинга, 27, одновременно проходил какой-нибудь «круглый стол» общественной палаты (куда можно было пройти беспрепятственно) и мероприятие с участием региональных чиновников (куда пускали только по кивку сотрудников пресс-службы).

Зато теперь охрана здания правительства решила привести всех посетителей к общему знаменателю. И отказалась пускать журналистов на «круглый стол» ОПЧО. Просто потому, что «некому согласовать». В аппарате же Общественной палаты, видимо, посчитали, что заседания учреждения, тщетно пытающегося выдать себя за «глас народа», вряд ли будут интересны кому-то, кроме специально приглашенных. В итоге сотрудникам пресс-службы губернатора Челябинской области пришлось связываться с представителями ОПЧО, чтобы те убедили охрану здания пропустить журналистов.

Остается ввести для членов Общественной палаты Челябинской области какие-нибудь фартуки, молотки и мастерки. Или еще какие-нибудь атрибуты, указывающие на эзотерическую сущность организации. Чтобы всем стало понятно, что ОПЧО – «голос общества». Но общества тайного.

Челябинск, Виктор Елисеев

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