В Магнитогорске за взятку задержали высокопоставленного чиновника

Глава одного из районов Магнитогорска за взятку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главу Ленинского района Магнитогорска Ивана Крылова задержали по подозрению в коррупционном преступлении.

Правоохранительные органы пока воздерживаются от раскрытия подробностей, однако, по некоторым данным, чиновник подозревается в получении взятки в 100 тысяч рублей.

«Не исключено, что задержание каким-то образом связано с «делом предпринимателей», с которыми он вышел в открытую конфронтацию в последние месяцы», – пишет Verstov.info.

Иван Крылов Павлович родился в 1972 году. В 1995 году закончил Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова, получив квалификацию «инженер-механик».

В органах местного самоуправления начал работать с 1996 года в должности помощника главы администрации Ленинского района Магнитогорска по социальным вопросам. В мае 2006 года возглавил отдел развития и благоустройства администрации Ленинского района. В 2009 году назначен на должность заместителя главы администрации Ленинского района города Магнитогорска, с октября 2013 года – глава администрации Ленинского района города Магнитогорска.

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