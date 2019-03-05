Клещи, крысы и коррупция: в демпинге на рынке дезинфекции Южного Урала могут быть заинтересованы заказчики

Чиновники и предприниматели не исключили коррупционную составляющую в ситуации с обвалом цен на услуги дезинсекции для крупных заказчиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с появлением на южноуральском рынке услуг дезинфекции, дезинсекции и дератизации от крупных игроков максимальная начальная цена аукционов на услуги предприятий обвалилась на 90%. Об этом рассказал начальник главного контрольного управления Челябинской области Дмитрий Агеев.

«С января по августа 2018 года было произведено 50 закупок на эти услуги, – сообщил чиновник. – Падение цены составило от 0% до 56%. После активизации крупных игроков, с сентября 2018 по февраля 2019 года произведено 35 закупок, падение цены составило от 0% до 90%". При этом, по словам г-на Агеева, за все это время муниципальные и государственные заказчики ни разу не расторгли в одностороннем порядке заключенные контракты. Не было от них предложений по включению кого-нибудь из подрядчиков в список недобросовестных поставщиков, начислению пеней и штрафов и жалоб о некачественном исполнении контракта.

Между тем, как отмечает руководитель ассоциации добросовестных дезинфекционистов «Профдез» Данила Михайлов, качество работы многих предприятий и индивидуальных предпринимателей, мягко говоря, оставляет желать лучшего. В том числе, и из-за недостатка средств. Как пример, предприниматель привел аукцион на акарицидную обработку территорий областного туберкулезного диспансера.

«Максимальная начальная цена была определена в 601,6 тысячи рублей, – рассказал бизнесмен. – В ходе торгов цена упала до 153 тысяч рублей, на 73%. При этом среднерыночная оценка подобного объема работ, согласно данным Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, составляет 3 миллиона 980 тысяч рублей. Я, когда узнал о конечной цене аукциона, подумал: может, у этой компании есть какое-то ноу-хау... Потому что не представляю, каким образом можно выполнить такой объем работ на эти средства».

Правда, в открытых источниках ни о каких открытиях компании из Екатеринбурга не говорится. Зато есть информация, что среднесписочное количество персонала фирмы – 1 человек. А обслуживает она с десяток регионов. «Можно, конечно, предположить, что они нанимают субподрядчиков. Но при таких суммах – кого там еще можно нанимать?!" – недоумевает предприниматель.

При столь сомнительном качестве услуг остается только догадываться, почему на работу дезинфекционистов не жалуются сами заказчики. Более того, они вроде бы даже довольны ею. «Возможно, заказчикам тоже выгодна эта ситуация», – предположил Дмитрий Агеев.

Впрочем, не исключено, что дело просто в непрофессионализме приемщиков. «Кто, как правило, подписывает акт приемки работ? Условно говоря, завхоз. А это очень занятой человек, у него просто нет времени на то, чтобы вникнуть во все мелочи», – объяснил Данила Михайлов. К тому же, у него нет необходимых профессиональных знаний и навыков, добавил предприниматель. И такая ситуация наблюдается везде, за редкими исключениями.

По словам бизнесменов, в данном случае можно было бы поучиться у Тюменской области, где организации нанимают профессиональных экспертов в случае, если падение цены в ходе аукциона достигает 50%. Однако, по словам начальника отдела административного и судебного производства Челябинского УФАС России Ксении Долгополовой, обязать учреждение нанять независимых оценщиков никто не вправе – это его личное дело. В Челябинской области почему-то такая практика не прижилась.

Челябинск, Виктор Елисеев

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