В южноуральском городе-курорте назначили временного мэра

В Чебаркуле определились с кандидатурой исполняющего обязанности главы города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городской собрание депутатов назначило исполняющей обязанности мэра Чебаркуля Светлану Виноградову, занимавшую до этого должность заместителя главы по социальным вопросам.

Светлана Виноградова родилась в 1969 году в Красноармейске Кокчетавской области (Казахская ССР). В Чебаркуле живет с 1982 года. В 1986 году окончила школу №2. Два года работала в этой же школе старшей пионерской вожатой. В 1988 году поступила в Челябинский государственный университет на филологический факультет. Окончила его в 1994 году по специальности преподаватель русского языка и литературы. С 1994 года по 2001 год работала учителем русского языка и литературы в школе №2 Чебаркуля. С 2001 по 2005 год работала в управлении образования Чебаркуля в должности методиста. В 2005 году назначена начальником управления муниципального образования Чебаркуля. В апреле 2016 года утверждена в должности вице-мэра по социальным вопросам.

Напомним, действующий глава Чебаркуля Сергей Ковригин был задержан в конце февраля по подозрению в получении взятки. По данным следствия, чиновник собрание депутатов путем голосования утвердило ее кандидатуру на должность заместителя Главы города по социальным вопросам. временно исполняющей обязанности главы Чебаркуля (Челябинская область) – действующий мэр Сергей Ковригин подозревается в получении взятки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Светлана Виноградова в 2016 году была назначена замглавы по социальным вопросам. Ранее она работала в управлении образования города.

Напомним, в отношении Сергея Ковригина возбуждено уголовное дело. По данным следствия, один из предпринимателей мог оплачивать работу журналиста, создававшего в своих статьях положительный образ чиновника и критиковавшего его противников, в благодарность за назначение его компаний гарантирующими поставщиками коммунальных услуг.

Челябинск, Виктор Елисеев

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