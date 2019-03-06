В Челябинске сотрудник «внучки» РЖД «обул» работодателя на четверть миллиона рублей

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника электровозоремонтного завода, подозреваемого в совершении коррупционного преступления.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте, по версии следствия, в 2018 году сотрудник электровозоремонтного завода-филиала АО «Желдорреммаш» (входит в Группу РЖД), обязанный контролировать выполнение поставщиком договорных обязательств, завысил стоимость товара, поставляемого одной из организаций для завода.

После поступления средств в качестве оплаты поставок товара он присвоил часть из них себе. «Своими преступными действиями подозреваемый причинил материальный ущерб на сумму более 250 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе силового ведомства.

Преступление выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

В настоящее время по уголовному делу допрашиваются свидетели, проведены обыски в помещениях коммерческих организаций, назначены судебные экспертизы, а также проводятся иные следственные мероприятия, направленные на получение и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

За совершение указанных преступлений Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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