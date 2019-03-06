Спикер Совета депутатов лишится мандата из-за скромности и забывчивости

Спикер Совета депутатов Чесменского района два года подряд указывал в налоговой декларации неверные сведения. Правоохранительные органы в случайность не поверили.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, председатель Собрания депутатов Чесменского муниципального района в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год, указывая размер пенсии, занизил сумму более чем на 20 тысяч рублей.

«Кроме того, спикер не указав наименования и реквизиты документов, явившихся законным основанием для возникновения права собственности на имеющиеся объекты недвижимости – земельные участки и нежилые помещения, – сообщили в ведомстве. – В декларации так же отсутствуют сведения о наличии двух счетов и одного счета супруги.

Аналогичные нарушения законодательства выявлены и при предоставлении сведений за 2017 год».

Прокуратура потребовала досрочно прекратить полномочия председателя Собрания депутатов района «в связи с неисполнением обязанностей, определенных законодательством о противодействии коррупции».

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