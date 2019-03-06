Южноуральцы увидят трофейную технику из Сирии

В Челябинске пройдет выставка трофейной техники «Сирийский перелом».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, в Челябинск 12 марта прибудет уникальная передвижная военно-патриотическая выставка трофейной техники «Сирийский перелом». В эшелоне будет представлена техника и вооружение, изъятые у различных группировок «джихадистов» в ходе боевых действий в Сирийской Арабской Республике.

Акция приурочена к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Экспресс «Сирийский перелом» отправился из Москвы в День защитника Отечества, 23 февраля, передвижная экспозиция побывает в 60 городах. На станции «Челябинск – Главный» эшелон ждут 12 марта, в 11:30.

На челябинском вокзале перед прибытием поезда пройдет торжественный концерт с участием творческих коллективов города, затем состоится митинг и откроется выставка. Также будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

В рамках акции «Сирийский перелом» южноуральцы смогут увидеть свыше 500 экспонатов, в числе которых танк Т-55, ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD, самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee.

В составе эшелона – десять открытых платформ с образцами техники и вооружения, три вагона с образцами холодного и огнестрельного оружия, инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, средств связи, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов.

Завершится акция 8 мая на станции Кубинка Московской железной дороги.

Челябинск, Виктор Елисеев

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