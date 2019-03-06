Жить можно: готова экспертиза магнитогорской многоэтажке, где рухнул подъезд

Эксперты вынесли заключение по дома в Магнитогорске, где после взрыва обрушился подъезд.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», в 6 часов утра 31 декабря в доме №164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв, а потом обрушился подъезд №7. Погибли 39 человек.

На сегодняшний день 7 и 8 подъезды демонтированы, жильцы 5,6,9 и 10 подъездов временно расселены, так как до сих пор не установлено, опасно ли находиться в их квартирах. По данным администрации города, в подъездах 1 – 4 и 11 – 12 угрозы для проживания нет.

В середине января некоторые жильцы начали сбор подписей за полное расселение здания. Однако 16 января Владимир Путин поручил предоставить новое жилье обитателям всех 632 квартир. Но и это предложение устроило не всех: не все готовы переехать из дома, где прожили всю жизнь, к тому же расположенному в центре города.

После длительных консультаций в правительстве Челябинской области заявили, что в случае признания дома пригодным для проживания переселят лишь тех жителей, кто сам изъявит такое желание. Сегодня стало известно, что по результатам строительной экспертизы дом признан пригодным для проживания.

Напомним, дом №164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске построен в 1973 году, подключен к газу. Износ дома, по данным регионального оператора капремонта, на декабрь 2018 года составлял 7%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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