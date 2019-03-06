Ученые: Южный Урал ожидает новое серьезное землетрясение

Ученые не исключили повторения сильных подземных толчков в горах Южного Урала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследователи Уральского отделения РАН, внимательно изучающие сейсмическую активность в горах Южного Урала после осеннего землетрясения в Катав-Ивановском районе предупредили о возможности новых сильных подземных толчков.

Напомним, землетрясение под Катав-Ивановском магнитудой 5,3 балла произошло в ночь на 5 сентября 2018 года. По данным ФГБУ науки «Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба РАН», в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) в 3 часа 58 по местному времени зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Эпицентр находился на расстоянии 15 км от Катав-Ивановска и 129 км от Уфы.

В Челябинской области толчки ощущались в горнозаводской зоне, а также в Магнитогорске, Еманжелинске, Челябинске, Озерске, Кыштыме.

Впоследствии с 5 сентября по 19 ноября региональной мониторинговой системой зарегистрировано свыше 50 афтершоков с магнитудой от 1,5 до 4,4 балла.

Этим редким феноменом занялись ученые Уральского отделения РАН. По результатам изучения исследователи заявили, что южноуральцам необходимо быть готовыми к еще одному мощному землетрясению. При этом эпицентр сейсмической активности может сместиться на 30−50 километров севернее прошлогодней координаты.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.03.19

«Это саботаж и очковтирательство!» В Госдуме обвинили правительство РФ в невыполнении поручений Путина. / Жить можно: готова экспертиза магнитогорской многоэтажке, где рухнул подъезд. / Южноуральцы увидят трофейную технику из Сирии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»