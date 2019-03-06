В России появится частный космодром

Первый частный космодром может появиться в России через три года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», местом дислокации станет Нижегородской области.

«Сообщают, что правительство Нижегородской области уже подписало предварительное соглашение о строительстве космодрома с инвестором, – пишет telegram-канал «Нижегородский олень». – В строительство наземной структуры частного космодрома планируется вложить около 40 миллиона долларов. Первые летные испытания запланированы на 2023 год, первый туристический полет – на 2025 год».

Космическим туристам будет предлагаться полет длительностью 15 минут. Высота полета составит 180-220 километров, в невесомости каждый турист будет находиться 5-6 минут, наблюдая за Землей в персональный иллюминатор. Обойдется это удовольствие по сегодняшним ценам в 200-250 тысяч долларов.

На частный космодром претендовал так же Татарстан, но нижегородцы в борьбе за инвесторов обошли конкурентов.

Как к проекту относится нижегородская общественность, пока не известно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.03.19

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