Российская полиция обзаведется боевыми орлами

В российской полиции решили взять на службу боевых орлов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», хищных птиц в МВД будут использовать для борьбы с квадрокоптерами.

«Дроны летают над важной инфраструктурой, секретными местами и прочими интересностями. Силовики сильно против – под это дело готовят целый запретительный документ в Госдуме», – сообщает telegram-канал Mash.

Однако правоохранители решили, что одним законом не обойтись. Потому и хотят «привлечь боевых птичек – они будут защищать небо и сбивать механическую шпану».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.03.19

В России появится частный космодром. / «Дешевле материться в реале»: Госдума одобрила запредельные штрафы за фейки и неуважение к власти в Интернете. / Кошельки партий: «Единая Россия» лидирует по использованию непрозрачных схем финансирования. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»