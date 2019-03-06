Пассажир рейса «Магнитогорск – Москва» устроил пьяный дебош

Жителя Ростовской области сняли с рейса «Магнитогорск – Москва» за пьяный дебош.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского управления МВД на транспорте, инцидент произошел в аэропорту Магнитогорска вечером 5 марта. 31-летний ростовчанин был сильно пьян, во время посадки «поливал» пассажиров и экипаж нецензурной бранью и вообще вел себя агрессивно.

На борт вызвали транспортную полицию. Мужчину сняли с рейса и доставили в отдел полиции, где он продолжил грязно ругаться – уже на стражей порядка. Поэтому помимо штрафа за появление в общественных местах в состоянии опьянения, ему грозит уголовное дело за оскорбление представителей власти.

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