В Челябинской области продолжает бушевать ветер

Региональное управление МЧС предупредило южноуральцев об усилении ветра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, по данным Челябинского ЦГМС 7 марта на территории региона ожидаются осадки в виде мокрого снега, ночью в западных районах области метели, отложение мокрого снега на проводах, на дорогах гололед, порывы ветра до 20 метров в секунду.

Жителям Южного Урала рекомендуют при усилении ветра ограничить выход из зданий, находиться в помещениях, взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. На улице не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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