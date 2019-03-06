«Нет диплома мага»: на Южном Урале ясновидящую оштрафовали за хвастовство

Антимонопольщики Челябинской области оштрафовали ясновидящую за недостоверную рекламу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, реклама появилась в газете «Губерния». В тексте объявления говорилось, что некая Ольга В. «зарегистрирована в международной академии ясновидения», а также является «сильным магом, посвященным магистром высшей степени».

«Присутствующие в рекламе сведения о продавце услуги (в данном случае – оккультных услуг), а именно: «регистрация Международной академии ясновидения», «посвященный магистр высшей степени», «сильный маг», не находят документального подтверждения. Дипломы и свидетельство об аккредитации не содержат сведений об аккредитации ясновидящей Международной академией ясновидения. Реклама также содержит сведения: «посвященный магистр высшей степени», «сильный маг». Дипломы указывают только о присвоении степени магистра народной медицины».

В итоге хвастливую ясновидящую оштрафовали на 2 тысячи рублей за недостоверную рекламу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.03.19

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