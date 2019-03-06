Женщина задушила трехлетнего сына и выпала из окна

В Краснодаре из окна многоэтажного дома выпала молодая женщина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в одной из многоэтажек на улице Невкипелого.

Тело 30-летней женщины обнаружили прохожие. Они вызвали полицию. Поднявшись в квартиру погибшей, стражи порядка обнаружили задушенного трехлетнего мальчика. А рядом лежало признание: с малышом расправилась мать – та самая погибшая.

По информации следственного управления СКР по Краснодарскому краю, женщина переехала на юг из Челябинска вместе с супругом и ребенком год назад.

Краснодар – Челябинск, Виктор Елисеев

Краснодар – Челябинск. Другие новости 06.03.19

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