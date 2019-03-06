В Челябинске чиновники уговаривают опекунов не тратить деньги на сирот

Челябинские чиновники настойчиво советуют опекунам не тратить пенсии сирот, а откладывать деньги на «потом».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», странные рекомендации «выдают» в отделе опеки Тракторозаводского района: как рассказал один их опекунов, чиновники настойчиво советуют перечислять хотя бы часть пенсии по потере кормильца, назначенной сироте, на специальный счет, где деньги должны копиться до 18-летия ребенка.

Отметим, что к пенсии по потере кормильца на сироту полагается пособие на содержание. В итоге получается достаточно скромная сумма – 17 тысяч рублей. При этом в прошлом году опекуну настоятельно рекомендовали из этих денег 5 тысяч рублей ежемесячно класть в банк на счет ребенка. И даже взяли расписку: мол, рекомендация выслушана. В нынешнем году к теме вернулись. Правда, теперь рекомендуемая сумма снизилась до 1 тысячи рублей в месяц.

Опекун пребывает в недоумении: почему такая настойчивость? И заявляет, что получаемые деньги с большей пользой потратит на сироту сегодня. Тем более, что обо всех тратах опекуны обязаны отчитываться перед тем же отделом опеки.

«Рекомендация остается рекомендацией, – комментируем правозащитница Валерия Приходкина. – Закон такого требования не содержит. Что касается пенсии по потере кормильца, то статья 37 Гражданского кодекса прямо говорит: опекуны вправе распоряжаться этими средствами в интересах ребенка. Я не понимаю этой рекомендации. Для меня она означает, что чиновники предлагают ребенку, фактически, меньше есть. Ради чего? Ради того, чтобы через годы купить что-то? Но инфляцию никто не отменял. Как и вероятность того, что эти деньги просто «сгорят» во время очередной деноминации или смены власти».

В аппарате уполномоченного по правам человека отметили, что пенсия по потере кормильца – средства, принадлежащие ребенку. Но опекуны вправе ими распоряжаться, если это нужно для ребенка.

В министерстве социальных отношений Челябинской области заверили, что разберутся с «дополнительными рекомендациями»:

«Считаем недопустимыми любые действия органов опеки и попечительства, которые могут привести к нарушению прав детей. Наши сотрудники в своей работе должны руководствоваться интересами конкретного ребенка, – подчеркнули в ведомстве. – В настоящее время на уровне государства предусмотрены различные меры поддержки на детей, воспитывающихся в замещающих семьях, в том числе: на содержание ребенка, на проезд в городском транспорте, на приобретение мебели, на оздоровление и другие. Пенсия по потере кормильца – это личные средства ребенка, которые могут расходоваться законными представителями на нужды детей и их потребности. Однако опекун или попечитель должен предоставлять отчет о расходовании денежных средств. В соответствии с поступившей информацией министерством проводится проверка указанных фактов».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.03.19

Женщина задушила трехлетнего сына и выпала из окна. / «Нет диплома мага»: на Южном Урале ясновидящую оштрафовали за хвастовство. / Реформа пенсионной реформы не прошла: «Единая Россия» защитила антисоциальный курс правительства РФ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»