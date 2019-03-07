Кто-то останется без подарков: на Южном Урале задержали партию контрабандных духов

Челябинские таможенники задержали 2,5 тысячи флаконов контрабандных духов, подделанных под известные бренды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, мобильная группа ведомства совместно с Пограничным управлением ФСБ России задержали автомобиль с ножами, саблями и контрафактной парфюмерией.

Более 2,5 тысяч флаконов поддельной туалетной воды известных марок: «Gucci», «Lacoste», «Hugo Boss», «Chanel», «Dior», «Paco Rabanne» и 2 тысячи мечей, ножей и сабель везли из Кыргызстана в Екатеринбург.

По предварительным данным ущерб, нанесенный правообладателям мировых брендов, составляет более 4 миллионов рублей. Контрафакт изъят и передан полиции для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту незаконного использования чужого товарного знака.

Экспертиза показала, что 1525 единиц ножей, мечей и сабель являются холодным оружием. В соответствии со статьей 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 2-х лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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