У южноуральцев вырос интерес к ипотеке

В Челябинской области растут объемы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения «Челябинск» Уральского главного управления Центробанка России, в январе 2019 года банки предоставили жителям Челябинской области 2,2 тысячи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 3,4 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем выдачи увеличился на 20,8%.

За последние 12 месяцев ипотечный портфель возрос на 18%. Совокупная величина в регионе достигла 137 млрд рублей. Качество ипотечных кредитов продолжает улучшаться – доля неплатежей по таким кредитам снизилась до 1,2%.

«Кроме роста объема выдачи ипотечного кредита, в регионе увеличился и средний размер ИЖК. Если в январе прошлого года средний размер составлял 1,3 миллиона рублей, то спустя год достиг 1,5 миллионов рублей, увеличившись на 213,4 тысячи рублей», – комментирует заместитель управляющего отделением «Челябинск» Уральского ГУ Банка России Наталья Кузьмина.

Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК в январе 2019 года составила 10,0%.

Отметим, что в середине 2018 года средневзвешенная ставка по ипотеке составляла 9,48%. Однако уже осенью поползла вверх. На сегодня ставки находятся, как правило, в промежутке между 9,5% и 10,25%. Самые низкие ставки достигают 6%, но при этом банки либо устанавливают ее только на льготный период, либо навязывают дополнительные услуги (например, в виде личного страхования). Максимальная начальная ставка – 14,2%.

Впрочем, два челябинских банка предлагают ипотеку под 17,9% и 20%. Однако в данном случае кредит рассчитан на срок до одного года, что, видимо, и обусловило столь высокий процент.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.03.19

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