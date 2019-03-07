В Англии кот-клептоман украл деньги у молочника

В Великобритании известный усатый воришка украл деньги у молочника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в английском городке Ипсвич. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

«В Великобритании кот-клептоман по кличке Тео украл деньги у молочника и принес их домой», – пишет telegram-канал «Выпускайте Кракена!"

Это далеко не первая выходка усатого воришки. Непреодолимая клептомания прославила Тео не только на просторах Британии, но и далеко за пределами империи. Кота ловили на краже мягких игрушек, зарядки USB для телефона, предметов одежды из муслина, ручки, рождественских игрушек, детского рисунка и презерватива. А однажды Тео принес домой почтовый каталог, украденный у соседа-полицейского.

Челябинск, Виктор Елисеев

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