Челябинка, заколовшая парня шампуром, отправится в колонию

Жительница Челябинска, убившая возлюбленного в пылу ссоры, отправится в колонию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Сосновский районный суд признал 27-летнюю челябинку виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Напомним, трагедия произошла ночью 12 июля прошлого года на берегу озера Касарги. Молодые люди выбрались на природу, чтобы устроить шашлыки. По ходу возлияний между девушкой и ее молодым человеком, изрядно подвыпившими, вспыхнула ссора.

Взбешенная челябинка несколько раз ударила приятеля руками и ногами, после чего схватила попавшийся под руку шампур и начала вонзать его в парня. Сначала она ударила молодого человека шампуром в лицо и левое плечо, а потом нанесла не менее семи ударов в область живота. Спустя почти четыре часа парень умер в больнице.

Суд признал челябинку виновной и приговорил 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, судом удовлетворены исковые требования потерпевших на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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