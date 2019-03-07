На Южном Урале продолжает бушевать эпидемия ОРВИ: под ударом дети

Медики по-прежнему фиксируют превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе оценивается как эпидемическая с тенденцией к снижению.

На 9 неделе 2019 года зарегистрировано 32423 случая ОРВИ и гриппа, показатель составил 98,4 на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 0,5%. При этом снижение отмечено только среди взрослого населения. Среди школьников отмечен рост заболеваемости на 7,5%, детей 3-6 лет – на 3,6%, детей до 2 лет – 8%. Эпидемический порог превышен на 15,9%.

Рост заболеваемости отмечен в 17 муниципальных образованиях области, превышение порогов сохраняется в 25 муниципальных образованиях.

В Челябинске зарегистрировано 13785 случаев, показатель 14,65 на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 4%. Эпидемический порог превышен на 15%.

По данным лабораторных исследований, несмотря на снижение заболеваемости, на территории области сохраняется циркуляция вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А (H1N1).

Решением оперативного штаба по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций при заместителе губернатора Челябинской области с 30 января задействован Комплексный план мероприятий по борьбе с гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.

По состоянию на 4 марта полностью приостановлен учебный процесс в 7 общеобразовательных организациях (0,8% от числа всех школ в области), а также частично в 95 классах 55 общеобразовательной организации.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.03.19

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