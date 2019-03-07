В ашинской больнице умер третий пострадавший в страшном ночном пожаре

Мужчина, пострадавший во время ночного пожара в Аше, умер в больнице.

Как сообщал ранее «Новый День», огненная трагедия разыгралась в ночь на 5 марта. Вспыхнул двухэтажный частный дом.

Пожарные прибыли на место возгорания через 4 минуты после вызова. Однако к тому времени огонь охватил сам дом и надворные постройки на площади 100 квадратных метров.

В огне погибли 41-летняя женщина и её 6-летняя дочь. Их тела пожарные нашли уже после того, как пожар был потушен. 45-летнего главу семейства удалось спасти.

В тяжелом состоянии мужчину доставили в местную больницу. Медики констатировали ожоги второй и третьей степени с повреждением 60% кожного покрова. Днем 6 марта южноуралец скончался в больничной палате.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.03.19

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