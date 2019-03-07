За два месяца в Челябинской области зафиксировали 10 случаев бешенства

В Челябинске начинается месячник по профилактике бешенства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, с 11 марта по 7 апреля в Челябинске пройдёт месячник по профилактике бешенства – особо опасного заболевания, общего для животных и человека. В этот период во всех районах города по установленному графику будут работать ветеринарные врачи, которые поставят бесплатные прививки от бешенства всем желающим провести вакцинацию своих питомцев.

Отметим, что за январь и февраль 2019 года на территории Челябинской области было зарегистрировано 10 случаев бешенства животных в 8 неблагополучных пунктах.

Бешенство – смертельно опасная вирусная болезнь, общая для животных и человека, которая практически всегда заканчивается летально. Резервуаром и главными источниками возбудителя бешенства являются грызуны, собаки, кошки, если они не прошли вакцинацию и у них был контакт с заражёнными дикими животными.

Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте с источниками возбудителя бешенства в результате укуса или ослюнения поврежденных кожных покровов или наружных слизистых оболочек.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.03.19

«Денег нет, но вы держитесь!» «Единая Россия» снова отказалась повышать размер минимальной зарплаты. / В ашинской больнице умер третий пострадавший в страшном ночном пожаре. / Самые крутые слухи недели: а мужик-то голый!. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»