Госэкспертиза выдала заключение на проект реконструкции челябинского аэропорта

Эксперты Главгосэкспертизы России одобрили представленную после корректировки проектно-сметную документацию на реконструкцию объектов федеральной собственности, расположенных на территории аэропортового комплекса «Баландино». Предыдущие заключения по объекту выдавались в мае 2018 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аэропорт «Челябинск» (на навигационных картах он обозначается «Баландино»), расположенный в 18 км, модернизируется в ходе подготовки к саммитам стран-членов ШОС и БРИКС.

«С целью доведения аэродрома до III категории посадки были внесены изменения в проект реконструкции объектов федеральной собственности аэропорта. Корректировка предусматривает оснащение аэродрома радиомаячной системой посадки ILS2700 с DME/NL2700 с МКп-270° и радиолокационной станцией обзора летного поля типа «Атлантика» с комплексом средств автоматизации наблюдения и контроля аэродромного движения КСА НКАД «Вега», а также установку системы светосигнального оборудования ОВИ-III с МКп-270°. Кроме того, изменена высота башни аэродромного радиолокатора АОРЛ-1АС, откорректирована спецификация оборудования, расширен перечень исходных данных для проектирования, разработаны решения по объектам радиотехнического, метеорологического и светосигнального оборудования аэродрома и приняты иные необходимые для реализации проекта меры.

Проектом запланированы установка светосигнального оборудования и оборудования радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электрорадиосвязи и метеообеспечения. Все вышеуказанные работы будут профинансированы из средств Федерального государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»).

Кроме того, на средства из федерального бюджета будет проведена реконструкция искусственных покрытий рулежных дорожек и перрона, строительство уширения взлетно-посадочной полосы аэродрома для обеспечения эксплуатации расчетных типов воздушных судов, обустройство водосточно-дренажной системы, строительство покрытий площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью и другие работы», – сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 07.03.19

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