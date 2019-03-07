В Катав-Ивановске дом, который никак не могут признать аварийным, начал разваливаться на куски

Южноуральские общественники рассказали о муниципальном доме, из которого выпадают кирпичи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители улицы Стройгородок в Катав-Ивановске сообщили о посыпавшейся кладке их аварийного дома и опасениях, что жилье погребет их под собой. Об этом сообщили представители движения «Гражданский патруль».

Напомним, о проблемных домах стало известно осенью прошлого года. Тогда после сентябрьского землетрясения их жители записали видео-обращение губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, в котором рассказали о своем бедственном положении. «Неблагоустроенные дома не снабжены даже канализацией. На три дома – всего один холодный туалет на улице, попасть в который все равно, что пройти квест. Шиферной крышей по документам покрыты все дома на улице Стройгородок, однако, по факту – только два. Окна дома №3 заросли ледяными сосульками так, что их невозможно открыть и что-то сквозь них разглядеть, а на днях падающая сосулька отрубила провода антенн. Из домов вываливаются кирпичи, рушатся крыша и фундамент», – напомнили об условиях проживания катав-ивановцев в «Гражданском патруле».

Зато южноуральцы исправно получают квитанции за несуществующие мусорные контейнеры, мифического дворника и «уборку» снега (по крайней мере, часть квартир в домах находятся в собственности муниципалитета).

При этом после обращения к мэрии Катав-Ивановска общественников чиновники бодро отчитались, что в признании аварийным нуждается лишь один дом и «администрация городского поселения проводит работу по инженерно-техническому обследованию указанного дома». Отписка привела общественников в недоумение. «Какие «работы» проводила администрация по признанию дома аварийным, так и осталось загадкой», – отметили они.

Как и история с якобы выделенными на ремонт одной из квартир проблемного дома деньгами. Сначала ее жительнице показали документы, по которым администрация вроде бы оплатила ремонт на сумму в 200 тысяч рублей. Но позже общественникам попал в руки другой документ, где чиновники признавались: ремонт дома не сделали, потому что нет денег.

«7 марта жители дома вновь позвонили в «Гражданский патруль» с сообщением, что дом начал разрушаться. Из кладки высыпались кирпичи. Жители боятся оставаться в доме, потому что он трещит по швам и может рухнуть в любой момент», – рассказали общественники.

Активисты повторно обратились в прокуратуру Челябинской области по факту ненадлежащего содержания муниципального имущества в Катав-Ивановске, в том числе не проведенного своевременно капитального ремонта, сообщив, что дом начал разрушаться. «Мы говорим уже не о капитальном ремонте, а чрезвычайной ситуации в Катав-Ивановске. В любой момент могут погибнуть люди, поэтому медлить нельзя», – прокомментировал ситуацию руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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