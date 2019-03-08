На Южном Урале четыре ребенка отравились угарным газом: младенец погиб

В Челябинской области четыре ребенка отравились угарным газом: самую младшую спасти не удалось.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла вечером 7 марта в частном жилом доме в Троицке.

На место были направлены силы и средства муниципального звена областной подсистемы РСЧС (единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), в том числе специалисты газовой службы, скорой медицинской помощи, оперативная группа 7 отряда федеральной противопожарной службы по Челябинской области.

Предварительная причина произошедшего ЧП – неисправность универсального газового отопительного прибора. В результате происшествия погибла малышка 2018 года рождения. Еще три девочки были доставлены в медицинское учреждение.

В момент трагедии родителей дома не было, по предварительным данным они отсутствовали около полутора часов...

Челябинск, Виктор Елисеев

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