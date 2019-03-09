«Проклятое место»: на М-5 два автобуса за неделю застряли в одном и том же месте

Второй за неделю автобус застрял в одном и том же месте на южноуральской трассе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», инцидент произошел на 1742 километре автодороги М-5 «Урал».

«Прямо место какое-то проклятое. Как и 3 марта, на 1742 км остановился заказной автобус с неисправными тормозами, перевозивший 50 отдыхающих с горнолыжного курорта в город Челябинск. Двигатель работает, все взрослые, паники нет. Водитель вызвал запасной автобус из города Челябинска. МЧС города Златоуст направляются к месту остановки автобуса», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, 3 марта здесь же, на 1742-м километре магистрали, слетел с дороги автобус с детьми. Автомобиль в условиях снегопада занесло в кювет. Детей доставили домой под контролем властей региона, Упрдор «Южный Урал» и МЧС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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