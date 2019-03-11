На Южном Урале взвоют сирены

В Челябинской области пройдет проверка систем оповещения.

Как передает РИА «Новый День», масштабное мероприятие пройдет 27 марта. Об этом сообщил начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Александр Рымарев.

«В соответствии с планом основных мероприятий, утвержденным губернатором, у нас будет проводиться годовая техническая проверка региональной автоматизированной системыоповещения Челябинской области с включением всех электросирен, в том числе локальных систем оповещения. Мы готовимся к этой проверке в плановом режиме», – заявил чиновник, призвав всех спокойно реагировать на предстоящее включен сирен.

Челябинск, Виктор Елисеев

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