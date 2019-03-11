Прокуратура выбила из мэрии Трехгорного 10-миллионный долг перед коммерсантами

После вмешательства прокуратуры администрация южноуральского ЗАТО погасила 10-миллионный долг перед предпринимателями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство ЗАТО Трехгорный провело проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

«Установлено, что муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» имеет просроченную задолженность в размере свыше 10 миллионов рублей по исполненному муниципальному контракту, заключенному в 2018 году на оказание услуг по содержанию объектов благоустройства, озеленения и дорожного хозяйства, – сообщили в прокуратуре. – Несмотря на установленные контрактом условия и выполнение обязательств со стороны исполнителя заказчиком оказанные услуги не оплачены».

Прокуратура внесла представление главе администрации городского округа, по результатам рассмотрения которого задолженность перед коммерческой организацией по исполненному контракту погашена в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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