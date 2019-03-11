В Челябинске пьяный полицейский набросился на прохожих (ВИДЕО)

Челябинец снял на видео «разборки» нетрезвого полицейского с прохожими.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь с 8 на 9 марта. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал правозащитник Александр Долгополов.

«Ко мне поступило обращение от жителя города о том, что в ночь с 08.03.19 на 09.03.19г. сотрудники патрульно-постовой службы, предположительно отдела №4 Тракторозаводского района города Челябинска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в публичном месте, совершили действия, порочащие честь и достоинство служащих органов МВД», – пишет общественник.

По словам правозащитника, два сотрудника ППС в форменной одежде ввязались в словесную перепалку с прохожим. На сопровождающем пост ролике видно, как явно нетрезвый мужчина в полицейской форме ругается с прохожим, не стесняясь в выражениях, а также несколько раз толкает его.

«После этого один из сотрудников пытался забрать телефон у очевидца происшествия, а также угрожал ему», – рассказал Александр Долгушин.

На видео сотрудник полиции просто требует выключить телефон, сообщая: «Если видео будет опубликовано, на вас подадут в суд». Правда, сказать, какой нормативный акт запрещает видеосъемку, отказался

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что в настоящее время региональный полицейский главк и городское управления МВД проводят проверку по факту данного инцидента.

Челябинск, Виктор Елисеев

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