В Троицке уволили начальника управления района, пойманного на взятке

В Троицком районе по требованию прокурора начальник управления районной администрации уволен с муниципальной службы в связи с утратой доверия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, увольнение начальника управления ЖКХ администрации Троицкого района Антона Гука состоялось по результатам проверки соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции, о муниципальной службе в части соблюдения установленных обязанностей, запретов и ограничений.

«Выявлено, что начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры администрации Троицкого муниципального района получил взятку. По указанному факту в отношении него следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ», – резюмировали в надзорном ведомстве.

Прокурор района направил главе районной администрации представление об устранении нарушений законодательства и рассмотрении вопроса о применении к должностному лицу дисциплинарного взыскания в виде расторжения трудового договора в связи с утратой доверия. По результатам рассмотрения представления чиновник уволен с муниципальной службы.

Напомним, чиновника и его подчиненную, начальника планово-технического отдела этого же управления Галину Семкину задержали в конце февраля этого года. «По данным следствия, в прошлом году Гук при посредничестве Семкиной получил взятку от представителя коммерческой организации в сумме 75 тысяч рублей за способствование в получении положительного экспертного заключения по дорожным работам, выполненным без устранения выявленных ранее недостатков. Семкина получила взятку от представителя заинтересованной организации в сумме 13 тысяч рублей за заключение муниципального договора на выполнение строительных и ремонтных работ по завышенной цене», – сообщили тогда в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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