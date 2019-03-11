Главе одного из районов Магнитогорска предъявили обвинение

Главе Ленинского района Магнитогорска Ивану Крылову предъявлено обвинение по двум статьям УК.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, глава Ленинского района Магнитогорска Иван Крылов обвиняется превышении должностных полномочий и получении взятки.

«По данным следствия, в 2014-2015 годах обвиняемый получил взятки в виде услуг имущественного характера в сумме более 150 тысяч рублей за принятие незаконных решений в пользу предпринимателей по распоряжению муниципальным имуществом», – рассказали в силовом ведомстве.

Напомним, чиновника задержали 5 марта. В Магнитогорске это связывали с «делом предпринимателей», с которыми глава Ленинского района в последние месяцы конфликтовал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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