Больницу в Верхнем Уфалее проверят после видео с пьяными врачами

Региональный минздрав проверяет больницу, сотрудников которой застали пьяными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», видеоролик, выложенный в социальных сетях накануне празднования Международного женского дня жительницей Верхнего Уфалея, наделал шуму сначала на просторах «мировой паутины», а затем и в СМИ.

На видео горожанка, которую отказывались пустить к матери в реанимацию, возмутилась, что из этого же помещения вышел сначала нетрезвый молодой человек, а затем женщина в подпитии. Как ясно из слов сотрудницы, отвечающей на вопросы горожанки, интересующие ее люди – сотрудники лечебного учреждения, собравшиеся на корпоратив во внерабочее время.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, ведомство проведет проверку больницы Верхнего Уфалея, сотрудников которой заподозрили в употреблении алкоголя на рабочем месте. «По информации главного врача больницы, женщина вызвала полицию, они не нашли нарушений в работе сотрудников медучреждения. Также на место подошел заведующий отделением, который подтвердил, что все сотрудники выполняли свою работу и находились в адекватном состоянии. Жалоб в администрацию больницы по этой ситуации не поступало. Но проверка все же будет организована на основании обращения и видеозаписи, распространяемой в СМИ и социальных сетях», – уточнили в региональном минздраве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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