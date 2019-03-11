В поселке под Челябинском таинственным образом погибли две пенсионерки

В Челябинской области выясняют подробности таинственной гибели двух пенсионерок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тела двух женщин утром 10 марта нашел рядом с СНТ в поселке Полетаево прохожий. Одной из погибших было 72 года другой – 64.

Обстоятельства гибели пенсионерок выясняют следователи СКР. «Следов насильственной смерти не обнаружено, – пишет «Сосновская нива». – Одеты по-зимнему. Тела до сих пор не оттаяли, поэтому вскрытие будет проведено позднее. Личности установлены, женщины проживали в Полетаево и в Челябинске. С собой у них были вещи, пакеты, радиоприемник, термос. Спиртного не было».

Известно, что женщины были подругами. Их тела нашли в километре от жилой зоны. Когда умерли пенсионерки, пока установить не удалось, но на телах обеих эксперты заметили признаки переохлаждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.03.19

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