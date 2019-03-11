Полуторогодовалая челябинка пострадала в столкновении трех машин

В Челябинске после двойного ДТП полуторогодовалая малышка оказалась в больнице.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, авария произошла вчера, 10 марта, в 12:20 на пересечении Свердловского проспекта и улицы Работниц.

32-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай», при повороте налево на регулируемом перекрестке не занял крайнее правое положение и столкнулся с движущимся в попутном направлении слева автомобилем «Шкода». От удара чешскую машину вынесло на полосу встречного движения, где она врезалась в легковой автомобиль ВАЗ.

«В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ, девочка 2017 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. В момент ДТП находилась в салоне автомобиля ВАЗ-2114, перевозилась в детском удерживающем устройстве (автокресле) на заднем сидении, пристегнутой ремнем безопасности», – уточнили в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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