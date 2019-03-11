В Челябинске радио и телеканалы окутает «белый шум»

Челябинцев предупредили о кратковременном отключении части телеканалов и радио.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства информационных технологий и связи Челябинской области, проблемы с трансляцией телеканалов и радиостанций связаны с подготовкой челябинской телебашни к покраске и подсветке.

«Подсветка телевизионной башни – это не только гарантия безопасных полетов. Подсветка телебашен является визитной карточкой многих городов мира. Так, к числу наиболее красивых с точки зрения подсветки башен можно отнести Tokyo Skytree (Япония), Canton Tower (КНР), CN Tower (Канада), Останкинская телебашня (Россия), Menara KL (Малайзия), The Gerbrandy Tower (Нидерланды) и другие», – заявили чиновники.

Покраска башни высотой 196 метров ожидается весной, осенью планируется установить на ней декоративную подсветку. Подготовительные работы пройдут в марте и начале апреля. Будет проведен демонтаж неиспользуемых металлоконструкций башни, которые мешают размещению подсветки. В соответствии с техникой безопасности, приемо-передающее оборудование будет временно отключено на период проведения работ.

Белый шум на телеканалах «Петербург – 5 канал» и «ЧЕ», а также отсутствие сигнала 11 радиостанций – «Love радио» (94,6 МГц), «Комсомольская правда» (95,3 МГц), «Интерволна» (66,74 МГц), «L-радио» (104,9 МГц), «Радио 7» (105,4 МГц), «Дети FM» (96,8 МГц), «Бизнес FM» (100,8 МГц), «Радио Спорт» (102,4МГц), «Наше радио» (103,5 МГц), «Русское радио» (104,1 МГц), «Дача» (98,7 МГц) – в будние дни будут кратковременными:

– с 11 по 15 марта 2019 года с 08:00 до 15:00 по московскому времени общей продолжительностью не более 22 часов;

– с 18 по 22 марта 2019 года с 08:00 до 15:00 по московскому времени общей продолжительностью не более 3 часов;

– с 25 по 29 марта 2019 года с 08:00 до 15:00 по московскому времени общей продолжительностью не более 3 часов;

– с 1 по 5 апреля 2019 года с 08:00 до 15:00 по московскому времени общей продолжительностью не более 3 часов.

Помимо Челябинска, кратковременные перерывы вещания могут наблюдать жители близлежащих поселений к областной столице в радиусе 25 км в отношении ТВ-программ и 57 км для радио.

Челябинск, Виктор Елисеев

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