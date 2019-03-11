«При бейдже и в бахилах»: челябинцам расскажут о новых требованиях к коммунальщикам

Челябинцев приглашают на городское собрание собственников жилья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства строительства Челябинской области, в Челябинске в связи с законодательными изменениями в жилищной сфере и сфере ЖКХ, вступившими в силу в 2019 году, состоится городское собрание собственников жилья. На собрание приглашают председателей советов домов, председателей ТСЖ, жителей города и просто активных граждан.

Напомним, в 2019 году вступили в силу законодательные изменения в жилищной сфере. Так, например, теперь строго регламентируется система работы аварийных служб. А сотрудники сферы обслуживания – работники сантехнических служб – обязаны носить бейдж и приходить на вызов в бахилах. Кроме того, пересмотрен и подлежит обязательному соблюдению график отдельных работ сотрудников управляющих компаний (сухая, влажная и генеральная уборка подъездов, уборка придомовой территории и пр.).

В рамках Городского собрания собственников представители Госжилинспекции по Челябинской области подробно расскажут о преимуществах пользования информсистемой ГИС ЖКХ: каким образом обращение в УК, к ресурсопоставщику или в надзорные органы через эту систему упрощает принцип взаимодействия с обслуживающими и контролирующими структурами; как ГИС ЖКХ помогает в решении спорных вопросов начисления оплаты за поставляемые ресурсы и услуги ЖКХ; чем удобна и полезна система ГИС ЖКХ для граждан.

Представители общественных структур поделятся информацией об организованных в ЖКХ мероприятиях по общественному контролю, ответят на все вопросы посетителей.

Подробную программу и спикеров Городского собрания собственников «Нововведения в законодательстве в сфере ЖКХ, вступившие в силу в 2019 году. Работа в системе ГИС ЖКХ. Общественный контроль в сфере ЖКХ» можно посмотреть на сайте http://use.uralbuild.com/visitors.

Участие в мероприятии – бесплатное. Необходима предварительная регистрация frik@pvo74.ru. Телефон для справок – 8 (351) 7-55-55-10.

Собрание собственников жилья пройдет 13 марта (среда), с 16:00 до 18:00, по адресу: Челябинск. ул. Труда, 183, ТРК «Гагарин-Парк», 1 этаж (вход со стороны реcторана «Максимиллианс»).

Челябинск, Виктор Елисеев

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