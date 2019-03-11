Челябинка Ольга Фаткулина стала третьей в спринтерском зачете Кубка мира

Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина стала третьей в спринтерском зачете Кубка мира 2018/2019.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Челябинской области, Ольга Фаткулина завершила свои выступления на этапах Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне-2018/2019. Набрав 587 баллов, она заняла итоговое третье место в общем зачете на дистанции 500 метров.

Последний этап Кубка мира проходил в американском Солт-Лейк-Сити. Здесь российская спортсменка сумела завоевать серебряную медаль на своей коронной дистанции 500 метров. Этот успех помог Ольге Фаткулиной упрочить свои позиции в общем зачете Кубка мира. Таким образом, набрав 587 баллов, она заняла итоговое третье место в спринтерском зачете. Досрочную победу одержала австрийка Ванесса Херцог (720 очков). Второе место досталось японке Нао Кодайра (600 очков).

Добавим, что достойно южноуральская конькобежка выступила и на 1000 метров: в общем зачете Кубка мира у нее на этой дистанции место в шестерке лучших (251 балл).

Спортсменка успешно выступила и на прошедшем в начале января чемпионате Европы по спринтерскому многоборью в итальянском городе Коллальбо: Фаткулина стала бронзовым призером, пропустив вперед лишь Ванессу Херцог из Австрии и соотечественницу Дарью Качанову.

Челябинск, Виктор Елисеев

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