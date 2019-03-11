В Миассе раскритиковали регионального оператора по обращению с ТБО

В Миассе недовольны работой регионального оператора по вывозу мусора: с его приходом в городе возникли серьезные проблемы. Вопрос обсуждался сегодня на совещании отдела ЖКХ городской администрации с руководителями территориальных управлений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 января 2019 года твердыми бытовыми отходами на территории Миасса занимается ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС). Первым делом новый оператор заменил в городе мусоровозы и контейнеры.

Но оказалось, что новые машины имеют низкую проходимость: «Не могут проехать то в одном месте, то в другом», – сообщили чиновники, отметив, что с предыдущим оператором таких проблем не было. И добавили: «Называются места, не включенные в адресный перечень уборки. Карла Маркса сегодня выплыла… На Школьной такая ситуация. Причем, люди там на легковушках проезжают». Новый оператор перестал вывозить отходы по воскресеньям, поэтому за выходные контейнеры переполняются, а сотрудники ЦКС отказывается подбирать мусор с земли.

Очень плохо налажена работа в посёлках и сёлах, сообщает Миасс.Live: в селе Смородинка контейнеры завалены мусором, а в Черновском новых контейнеров вообще нет.

Миасс, Павел Зварзин

Миасс. Другие новости 11.03.19

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