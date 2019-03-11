В центре Челябинска козырек рухнул на крыльцо детской библиотеки

В Челябинске на крыльцо детской библиотеки упал козырек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 11 марта, у дома №133 по улице Коммуны, где располагается детская библиотека имени Владимира Маяковского. Строительная конструкция оборвалась и рухнула прямо на крыльцо учреждения. Возможной причиной обрушения горожане называют скопившийся на козырьке подтаявший снег.

«Кажется, никто не пострадал, – цитирует Telefakt.ru одного из очевидцев. – Было видно, как снег, который, видимо, был на крыше этого козырька, теперь оказался на ветровой стекле иномарки, которая поблизости стояла на стоянке».

В самой библиотеке отказались комментировать произошедшее, отмечает издание.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.03.19

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