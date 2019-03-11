В Челябинске поймали похитителей игрушек

В Челябинске задержали подростков, распотрошивших парковый тир.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, 10 марта около трех часов ночи наряду вневедомственной охраны сообщили из дежурной части отдела полиции «Тракторозаводский» о взломе одного из торговых киосков, расположенных на пересечении улиц Марченко и Салютной.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии обнаружили у взломанной торговой точки на снегу свежие следы, ведущие в сторону парка, а неподалеку – двух молодых людей. У одного из подростков в руках находилась мягкая детская игрушка, которую при виде стражей порядка он бросил на землю. Парни попытались скрыться, но были задержаны. Ими оказались два 14-летних челябинца.

Задержанные признались росгвардейцам, что, помимо торгового киоска, вскрыли еще и тир, расположенный в парковой зоне. По их словам, оттуда они похитили две игрушки – одну бросили, пока пытались убежать, а вторая находится у одного из них в портфеле за спиной. Бойцы Росгвардии оповестили о случившемся родителей задержанных, передали их следственно-оперативной группе и убыли на маршрут патрулирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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