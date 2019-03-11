В России глобально выросла смертность от ВИЧ

Кемеровская, Иркутская и Свердловская области лидируют среди российских регионов по смертности от ВИЧ в 2018 году. В Кемеровской и Свердловской областях показатели выросли за год более чем на 10%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные региональных служб статистики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Кемеровской области в 2018 году там умерло 38,2 тыс. человек, из них 1 тысяча 750 – от ВИЧ. Коэффициент смертности составляет 65,1 случая на каждые 100 тысяч жителей региона – это больше, чем от отравлений алкоголем, самоубийств, убийств, утоплений и ДТП вместе взятых. И это самый высокий показатель в России.

На втором месте Иркутская область с коэффициент смертности от ВИЧ – 42,4 случая на 100 тыс. жителей, или 3 – 4 человека из каждой сотни умерших.

В Свердловской области от ВИЧ умерло более 1,6 тыс. человек, коэффициент смертности составил 38,1 случая на 100 тыс.

В 2017 году в тройку регионов с самым высоким коэффициентом смертности от ВИЧ входила Самарская область, отмечает РБК, но за 2018 год этот показатель в регионе сократился на 18% – с 39,5 случая на 100 тыс. населения до 32,2. При этом регион по-прежнему входит в топ-10 по смертности от ВИЧ.

Кроме того, в первую десятку входят Новосибирская область (коэффициент смертности 34,8: минус 5% к 2017 году), Пермский край (33,8, вырос на 10%), Тюменская область без автономии (33,5: минус 12%), Самарская область (32,3: минус 18%), Алтайский край (31,5: минус 6%), Челябинская (28,5: минус 2%) и Оренбургская (25,7: плюс 4%) области.

Регионы, смертность в которых от ВИЧ была максимальной по России в 2018 году, частично пересекаются с регионами, где в 2018 году было изъято максимальное количество наркотических средств опийной группы, подчеркивает издание: в том числе Челябинская, Самарская, Кемеровская, Свердловская, Иркутская и Новосибирская области. «Смертность от ВИЧ и наркотрафик – это связанные вещи, но помимо инъекционных наркотиков на количество смертей от вируса влияет также уровень медицинской помощи в регионе, наличие профильных некоммерческих организаций, общее экономическое состояние региона», – отметил руководитель отдела мониторинга международной организации «Коалиция по готовности к лечению» Алексей Михайлов. Академик, заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявляет, что за десять лет смертность выросла глобально: «Примерно одна смерть из ста сейчас, то есть 1% – это смерть от ВИЧ. А 10 лет назад показатель был в районе 0,1%. Причина – увеличивается число больных, и до сих пор далеко не все они получают лечение». Покровский уверен: ВИЧ-инфицированные, у которых обнаружен вирус, это примерно половина от всех зараженных.

Москва, Игорь Юров

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