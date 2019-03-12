В Снежинске завели уголовное дело на руководство УК, «потерявшее» миллион рублей жителей

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о хищении свыше 1 миллиона рублей руководством управляющей компании.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство ЗАТО Снежинск провело проверку по факту образования задолженности управляющей компании ОАО «Сервис» за оплату поставленных энергоресурсов.

Проверка показала, что в 2014-2016 годах жители многоквартирных домов, обслуживавшихся УК, своевременно вносили плату за энергоресурсы, собираемость платежей составила более 98%. Однако полученные от потребителей деньги не дошли до поставщиков энергоресурсов: более 1 миллиона рублей руководство ОАО «Сервис» использовало на иные цели.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовно дело по признакам состава преступления, квалифицируемого частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение и растрата, совершенные в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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