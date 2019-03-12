«Парижские тайны»: подросток сагитировал старшую сестру ограбить магазин

В Челябинской области подросток со старшей сестрой обокрали сельпо.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, все произошло в селе Париж Нагайбакского района.

Как выяснилось, семнадцатилетний подросток неоднократно наведывался в магазин, вскрывая его замок проволокой. Из сельпо он выносил продукты питания. В очередной свой визит к магазину молодой человек пришел не один – уговорил присоединиться к нему свою старшую сестру 18 лет. Хозяева магазина поймали молодых людей с поличным и незамедлительно вызвали полицию.

По данному факту в ОМВД России по Нагайбакскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого пунктами «а» и «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). «Несмотря на то, что один из подозреваемых – несовершеннолетний, уголовной ответственности подросток подлежит, так как ко времени совершения преступления достиг шестнадцатилетнего возраста».

В отношении молодых людей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

Впрочем, не всегда и не ко всем российское правосудие столь сурово. Так, 5 марта стало известно о прекращении уголовного дела в отношении бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова. Первоначально экс-чиновник обвинялся в хищении со счетов муниципального предприятия 340 миллионов рублей. Правда, через какое-то время после того, как Давыдов пошел на сотрудничество со следствием, размер ущерба сократился до 11 миллионов рублей, которые экс-чиновник вернул в бюджет.

В итоге Советский районный суд оштрафовал бывшего сити-менеджера на мизерные 40 тысяч рублей и постановил прекратить уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.03.19

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