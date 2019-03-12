В Челябинске открывают новые авиарейсы на юг России

С апреля из Челябинска можно будет улететь в Краснодар и Минеральные Воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе международного аэропорта «Челябинск», рейсы по новому направлению из базового аэропорта Пашковский (Краснодар) авиакомпания «Азимут» начнет выполнять с 1 апреля.

Полететь в Краснодар можно будет по понедельникам и субботам, а в обратном направлении – по пятницам и воскресеньям. «Азимут» будет летать на 100-местных ближнемагистральных Sukhoi Superjet 100. «Стоимость билета без дополнительных сборов – 888 рублей. Невысокая цена связана с тем, что рейс софинансируется правительством Челябинской области», – отметили в пресс-службе аэропорта. Впрочем, на сайте авиакомпании билет на апрельские рейсы можно купить по цене от 4880 рублей.

Кроме того, со 2 апреля «Азимут» планирует начать вылеты из Челябинска в Минеральные Воды. Рейсы будут осуществляться по вторникам и пятницам, в обратном направлении – по понедельникам и четвергам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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