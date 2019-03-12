Мэру Чебаркуля предъявили обвинение

Главе курортного города в Челябинской области официально предъявили обвинение.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, главе Чебаркульского городского округа Сергею Ковригину инкриминируется получении взятки.

«По данным следствия, в 2016 году чиновник получил взятку в виде услуг неимущественного характера на сумму более 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за незаконную передачу объектов муниципальной собственности. Решением Арбитражного суда Челябинской области по иску прокурора области в 2017 году договоры аренды по передаче указанного муниципального имущества признаны недействительными (ничтожными)", – напомнили в силовом ведомстве.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. По ходатайству следователя СК обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Устанавливается причастность обвиняемого к совершению иных преступлений.

Расследование уголовного дела продолжается.

Между тем, не все в Чебаркуле верят в обоснованность уголовного дела, возбужденного в отношении мэра. Напомним, что ранее городское отделение «Единой России» отказалось приостанавливать его членство в организации, и это решение пришлось принимать областному руководству партии.

Группу сторонников мэра возглавляет его младший брат Евгений Ковригин. Он записал видео в поддержку чиновника, где обращает внимание на то, что «услуги неимущественного характера» (а именно работу по написанию поддерживающих мэра статей) якобы оказывала журналистка, работающая сейчас на депутатов, с которыми у Ковригина открытый конфликт. Заинтересованным в аресте чиновника южноуралец называет также руководителя предприятия, ранее являвшегося гарантированным поставщиком (бизнесмен работал некогда в силовых структурах).

Челябинск, Виктор Елисеев

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